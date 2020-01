19enne con precedenti aggredisce anziano per derubarlo: beccato dalle telecamere

Giovedì 23 Gennaio 2020, 17:53

Lo ha seguito e poibrutalmente nel tentativo di derubarlo. Il malvivente è un diciannovenne algerino, ricercato da un mese dalle forze dell'ordine di Cagliari. La vittima, unsettantenne residente nel centro del capoluogo sardo.L'aggressione è avvenuta nel quartiere, nel centro di, intorno alle 5.30 del mattino di domenica 22 dicembre. L'anziano, residente in via Sicilia, stava portando serenamente il proprioin giro per la passeggiata mattutina, quando il giovane malvivente si è avvicinato con fare minacciosoe gli ha ordinato di dargli il borsello. Al rifiuto dell'uomo, è scoppiata una violenta, ed entrambi son finiti a terra. Dopo pochi minuti, l'algerino è poi scappato di corsa senza portare a termine il furto, forse spaventato che le urla dell'uomo e i latrati del cane potessero svegliare qualcuno.La Polizia, dopo undi ricerche e indagini, grazie soprattutto alle telecamere di un market e alla descrizione della vittima, ha rintracciato il 19enne Fateh Messadi. Il ragazzo è risultato senza fissa dimora, irregolare e conanaloghi. La mattina del 23 gennaio, la Polizia è riuscita a scovarlo nella vicina, diventata negli ultimi anni luogo di ritrovo di irregolari e piccoli criminali. Messadi approfittò del buio e della strada deserta per aggredire il settantenne, ma alla fine è stato assicurato alla giustizia dagli agenti della squadra mobile diretta da Roberto Pititto.