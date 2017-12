Caduto o travolto? Mattia è morto a 32 anni, ma non si sa come

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

​RIVE D'ARCANO e FAGAGNA (Udine) - Caduto, travolto, investito o schiacciato dopo la caduta? Mattia Venuti è morto a 32 anni ma non si sa ancora come sia successo e la Procura di Udine, insieme ai carabinieri che stanno indagando sul caso, lanciano un appello per fare chiarezza sull'incidente in cui è rimasto ucciso: chi sa qualcosa parli, chi ha visto racconti, chi ha informazioni le riferisca subito ai militari dell'Arma di Martignacco. Ogni particolare, anche in apparenza insignificante, può essere fondamentale.Il giovane, Mattia Venuti, residente a Martignacco, è morto il 9 settembre scorso, lungo la strada provinciale 5, nel territorio del comune di Rive d’Arcano, a seguito di un incidente stradale autonomo. Le indagini fatte fino a oggi, dirette dalla Procura della Repubblica di Udine, avvalorerebbero l’ipotesi secondo la quale sarebbe plausibile che a causare il decesso del giovane potrebbe essere stato un urto o addirittura un investimento da parte di un altro veicolo in transito, evento verificatosi immediatamente dopo la sua rovinosa caduta a terra con il proprio scooter.I carabinieri della stazione di Martignacco, comandata dal maresciallo maggiore Edoardo Ciappi, ai quali la Procura ha affidato le indagini, proseguono con gli accertamenti in ogni direzione, a 360 gradi, senza escludere alcun particolare, per rintracciare l’eventuale veicolo coinvolto. Proprio per questo i militari dell’Arma, su indicazione del magistrato, invitano chiunque sia a conoscenza di un qualsiasi elemento utile a ricostruire il tragico evento a comunicarlo tempestivamente.​Mattia, quella tragica notte, stava viaggiando da solo in sella a uno scooter e l'incidente è avvenuto all'altezza di via Carnia, nella frazione di Rodeano. Lo scooter, secondo una primissima ricostruzione, aveva invaso la corsia opposta e il ragazzo era rovinato sull'asfalto. A chiamare i soccorsi era stato un automobilista di passaggio; ma adesso non c'è nulla di chiaro su questo. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza.Al loro arrivo le condizioni del 32enne sono parse subito critiche. Stabilizzato, ragazzo era stato trasportato in codice rosso in ospedale dove, purtroppo, dopo poco è morto. A Rodeano erano arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Martignacco per i rilievi e gli accertamenti. Mattia Venuti ha lasciato la moglie, i genitori e tanti amici. Appassionato di moto e di montagna, faceva l'operaio specializzato.