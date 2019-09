Cadono pietre sulla strada: chiusa la statale Amalfitana

VICO EQUENSE - Disagi in vista per automobilisti e centauri: all'alba di oggi la statale 163 Amalfitana è stata chiusa per caduta massi all'altezza del chilometro 9,700. La presenza di pietrame sull'asfalto di Tordigliano, località della costiera amalfitana che ricade nel territorio di Vico Equense, ha spinto le autorità a rendere la strada off-limits a scopo precauzionale. Si annunciano giornate di passione, quindi, per i tanti pendolari che dalla costiera amalfitana sono chiamati a raggiungere le sedi di lavoro in penisola sorrentina e a Napoli.

Mercoledì 4 Settembre 2019, 07:32

