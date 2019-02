Cade sugli sci e perde conoscenza: paura per un ragazzino di 12 anni

Paura ieri pomeriggio sulle piste da sci del teramano. Un bambino di 12 anni, F.L., è stato coinvolto in una brutta caduta a Prati di Tivo e per lui è stato necessario l’intervento di un’eliambulanza. Il minorenne, mentre sciava, è caduto battendo violentemente la testa su un masso. Grande spavento per i genitori che hanno subito pensato al peggio, anche perché il ragazzino ha perso conoscenza. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e un’eliambulanza del 118 di Pescara per trasportare il ferito nell’ospedale di Teramo. Fortunatamente per il bimbo solo un lieve trauma cranico. Ultimo aggiornamento: 13:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA