Inciampa in un sentiero e cade in un burrone. Ragazzo di 15 anni ricoverato in codice rosso

Una caduta da un'altezza di sei metri, dentro a un burrone: un ragazzo di 15 anni è inciampato mentre stava percorrendo un sentiero che conduce al laghetto della cascata nel territorio che fa parte di Rocchetta Nervina, comune nell'entroterra di Imperia.

Il giovane, ricoverato in codice rosso, secondo una prima ricostruzione sarebbe inciampato sul terreno e nella rovinosa caduta prima avrebbe sbattuto contro un albero e poi contro una roccia, per poi finire dentro il corso d'acqua sottostante.

La caduta rovinosa

Per il 15enne di Rocchetta Nervina, le ferite riscontrate sono state da subito gravi; nei due colpi, infatti, ha subito un importante trauma facciale e diversi traumi in altrettante parti del corpo, che hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che lo ha portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ora i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente ed al momento pare che il giovane fosse in compagnia di un'altra persona, la cui identità non è stata fornita.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Agosto 2022, 08:56

