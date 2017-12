Cade riflettore durante torneo di calcetto al Vomero, 17enne in codice rosso in ospedale

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia sfiorata durante una partita di calcetto al Vomero. Un ragazzo di 17 anni (compiuti il 23 dicembre) è stato colpito dalla caduta di un riflettore, poco prima del fischio d’inizio del torneo di Natale. Trasportato in codice rosso all'ospedale Cardarelli è al momento sotto controllo, ma fuori pericolo di vita.Il riflettore si è abbattuto sul terreno di gioco alle 9.45 colpendo il ragazzo, dopo l'avvenuto riconoscimento dell'arbitro delle squadre in campo. Il campetto della chiesa di Santa Maria della Libera in via Belvedere - a pochi passi dalla residenza del sindaco de Magistris - è stato posto sotto sequestro dagli uomini dell’unità operativa Vomero della polizia Municipale, guidata da Gaetano Frattini, intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente.Il campetto della chiesa risulta in comodato d’uso ad un’associazione sportiva.