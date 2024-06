Cade dal muretto in giardino mentre cura i fiori, Lorena Fedon morta a 56 anni: l'allarme dato dalla figlia

di Redazione web

Si sporge dal muretto di casa di domenica pomeriggio per curare e sistemare i fiori come ha sempre fatto, ma questa volta ha perso l'equilibrio ed è caduta per due metri e mezzo. È morta così sul colpo Lorena Fedon, 56enne di Vallesella, a Domegge di Cadore, nell'alto Veneto.

Nel suo appartamento in via Piduel stava passando gli ultimi momenti del weekend a curare il suo angolo verde a cui teneva molto, nessuno si è accorto di nulla per almeno qualche minuto, dal momento che non si sono uditi lamenti o grida. La prima ad accorgersi del tragico accaduto è stata la figlia della donna, solo quando ha iniziato a cercare la madre perché era richiesta al telefono. Una volta uscita di casa ha scoperto con sgomento quanto era successo, a quanto pare nel silenzio: la madre era distesa a terra senza vita.

A nulla è servito chiamare i soccorsi che hanno dichiarato la donna morta sul colpo.

Le reazioni

La donna lavorava in fabbrica ed era stimata da tutta la comunità di vicini e conoscenti che, sconvolti dall'accaduto, si sono uniti al dolore della famiglia che sta attraversando questo lutto terribilmente inaspettato. Lorena Fedon lascia il marito Valerio e le due figlie Serena e Letizia, di 22 e 26 anni, oltre a tutte le persone che le hanno voluto bene. La data del funerale è ancora da fissare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA