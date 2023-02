Cade da un'impalcatura mentre aiuta un parente: Giuseppe muore a 56 anni dopo un volo di 6 metri

di Redazione Web

Un uomo che stava aiutando un parente a ristrutturare la casa in via Pinolla, a Genova Bolzaneto, è caduto da una impalcatura ed è morto sul colpo. È successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 febbraio. Il parente ha provato a soccorrerlo in attesa dell' arrivo del personale del 118. Quando i medici sono arrivati per l'uomo, Giuseppe Pisano di 56 anni, non c'era nulla da fare. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e gli ispettori della Asl.

Volo di circa 6 metri

Pisano, muratore al momento senza lavoro, sarebbe caduto da una impalcatura, allestita da lui stesso, facendo un volo di circa sei metri. L'uomo doveva tinteggiare la facciata quando è precipitato nel vuoto. Secondo le prime rilevazioni fatte dalle prime persone intervenute non indossava protezioni e non sarebbe stato legato come previsto dalle norme di sicurezza. Gli ispettori del Psal della Asl3, coordinati dal direttore Gabriele Mercurio, hanno sequestrato il cantiere e informato la procura.

