Cade nelle fogne mentre passeggia per strada: ferita una donna dopo un volo di 4 metri

di Redazione web

Stava passeggiando per strada, poco dopo le 7 del mattino, in una via periferica di Messina, quando ha messo il piede sopra il tombino che copre l'accesso alle fogne, ed è caduta nel vuoto per circa 4 metri. Pochi secondi, ma un'enorme paura per la donna che questa mattina ha rischiato di ferirsi in modo grave in via Madre Teresa di Calcutta, cadendo in un pozzo della rete fognaria.

Genitori avvelenati con le penne al salmone, Alessandro Leon Asoli confessa e scoppia in lacrime: «Mamma perdonami, sono stato io»

Nel vuoto

La vittima, nel buio della fogna, ha iniziato a gridare, cercando di richiamare l'attenzione di chi fosse passato nei paraggi, finché qualcuno ha udito le sue lamentele e le richieste di auto provenire dal basso e ha attivato la macchina dei soccorsi. In pochi minuti sono giunti sul posto i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare non poco per farla risalire dalla fogna, e poi affidarla alle cure del 118 che l'ha trasportata al Policlinico.

Travolto da un'auto e lasciato in un fosso. La mamma lo ritrova morto con l'app di tracciamento

Origine della caduta

Il motivo all'origine dell'incidente e della caduta nel vuoto, secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, sarebbe il cedimento della botola che copre il foro di ingresso alla fognatura. Ora, l'area è stata delimitata e sono in corso le indagini per stabilire le cause del cedimento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA