Cade dalla finestra e muore, il cadavere trovato stamani in centro. Mistero sul decesso del giovane ucraino, in città con la fidanzata

Un giovane turista è caduto dalla finestra ed è morto, e il corpo senza vita è stato trovato stamani in centro a Pisa: è un mistero il decesso di un giovane ucraino, in città con la fidanzata. L'uomo, di circa 35 anni, era in città per turismo da un paio di giorni insieme alla fidanzata, anche lei ucraina.

Le indagini

Sull'episodio indagano i carabinieri. Il cadavere è stato trovato stamani intorno alle 10 e sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica.

I militari dell'Arma stanno ascoltando la donna e ricostruendo le ultime ore della coppia. Non è escluso che possa essersi trattato di un suicidio.

L'allarme è scattato intorno alle 10 subito dopo la caduta e sul posto è giunta in breve tempo anche un'ambulanza ma il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dello straniero.

