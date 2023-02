Cade nella cisterna del suo camion e muore: Martino aveva tre figli

Tragedia sul lavoro questa mattina - 3 febbraio 2023 - in via dell'Artigianato a Pressana (Verona) all'interno della Berti Group Spa, grande azienda di mangimi, cereali e granaglie di Pressana nella Bassa Veronese. Morto un camionista. Salito in cima alla cisterna vuota, ne stava controllando l’interno, prima di caricare cereali. Qualcosa, in quel momento, è andato storto ed è precipitato dentro, sbattendo la testa. La caduta non gli ha lasciato scampo.

LA VITTIMA

A perdere la vita il 46enne Martino Vallarsa, sposato con tre figli. L'uomo viveva nelle vicinanze, a Zimella ed era noto come volontario nella Pro Loco di Veronella, un altro paese a poca distanza. «La tua grande generosità e amicizia, unita alla tua impensabile timidezza non abbandoneranno mai la nostra cucina» è il messaggio di cordoglio sulla pagina Facebook dell'associazione. Sull'incidente indagano gli ispettori allo Spisal di Legnago dell'Ulss 9 Scaligera. L'uomo è stato estratto dalla cisterna che era già privo di vita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 20:22

