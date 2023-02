Cade in casa e non riesce ad alzarsi, il cane “chiama” i soccorsi abbaiando e raspando sulla porta

Il cane ha salvato la vita al proprio padrone. È successo ad Ancona.Un uomo di 67 anni cade in casa e non riesce a rialzarsi per chiedere i soccorsi, imprecazioni inevitabili e con queste anche la paura ma il suo cane allora conoscendo i meccanismi dell'abitazione comincia ad abbaiare e a raspare sulla porta finchè un vicino si accorge che qualche problema c'è. E potrebbe diventare molto serio.

Il vicino di casa ha poi chiamato l'ambulanza

Il vicino di casa ha così chiamato i soccorsi allertando la Croce Gialla che si porta sul posto insieme ad una volante della Questura e ai vigili del fuoco con l'uomo portato per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 09:39

