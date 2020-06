Cade dalla bici e resta infilzato con il collo in una ringhiera: 14enne grave in ospedale

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 11:57

E' caduto dalla sua bicicletta e si è infilzato in una recinzione all'altezza del collo. Rimasto comunque cosciente, un ragazzo di 14 anni è riuscito a telefonare a suo padre e a dare l'allarme. E' stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del 118. L'episodio è accaduto attorno alle 23 di ieri sera, 6 giugno 2020, a Torre de' Roveri, in provincia di Bergamo.I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere la parte di recinzione per proseguire l'operazione in ospedale. Il quattordicenne - rimasto cosciente per tutta la durata dell'operazione - è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi è riservata.