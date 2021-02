Cade e batte la testa mentre gioca a calcio: 15enne in rianimazione, ha un ematoma cerebrale

Paura nel napoletano per un ragazzo di appena 15 anni, che è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale Cardarelli di Napoli. Il giovane è rimasto vittima di un incidente di gioco su un campo di Piscinola, periferia di Napoli, in cui ha riportato un trauma cranico: è successo ieri mattina. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale in codice rosso.

Il 15enne sarebbe caduto violentemente battendo la testa durante una partita di calcio: attualmente è in coma farmacologico e ha un ematoma cerebrale. Nella mattinata di oggi era prevista una Tac per accertare se l'ematoma è conseguenza della caduta o se viceversa è stata la caduta ad essere provocata dall'ematoma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA