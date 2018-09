Anziana abbandonata 15 ore in barella al Sant'Eugenio, si alza per andare al bagno e muore

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

AI microfoni dilo sfogo della figlia della donna di 73 anni ricoverata il 3 settembre all'ospedaleper delle coliche renali e vittima di una caduta fatale nel bagno del reparto.- questo il nome della pensionata - è stata letteralmente abbandonata su una barella per 15 ore. «Mia madre stava bene, accudiva mia nonna di 96 anni e due cani. L'hanno trovata in condizioni gravi in bagno e hanno impiegato altre nove ore per il trasferimento al San Camillo, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico», sono le parole della figlia.Un'operazione complessa, che non è servita a salvarle la vita. La situazione clinica della pensionata è precipitata di ora in ora. E a distanza di quarantotto ore, giovedì pomeriggio, i medici hanno constatato la morte cerebrale della paziente. La figlia non si capacita del fatto che la madre sia stata lasciata con forti fitte addominali e sprovvista di catetere. Da qui l'esigenza di alzarsi per andare in bagno. «Io ci avevo pranzato il giorno prima - continua - stava bene. Non so quello che è successo, non ci hanno detto niente, non ci hanno detto perché stava da sola dopo 15 ore di pronto soccorso, non aveva flebo. Chiunque poteva svenire per i dolori e senza cibo. Come è possibile? Aveva pure la febbre.Sarà un'inchiesta, avviata in procura dal pmche ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a stabilire se la morte della donna si poteva evitare. Il medico legale, tramite la cartella clinica, dovrà ricostruire anche la patologia della paziente. Anche l'avvocato Cammarota per conto della famiglia Riondino ha nominato un consulente.