L'Aquila, precipita un aereo da turismo: morti pilota e passeggero che erano a bordo

Tragedia a L'Aquila, nella zona di Fossa: un aereo da turismo è precipitato, per cause sconosciute, schiantandosi contro un manufatto nell'area del depuratore. A bordo c'erano due persone che hanno perso la vita. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, 118. È atteso l'arrivo del magistrato.

AEREO PRECIPITA: DUE MORTI A L'AQUILA, CHI SONO

L'ultraleggero si sarebbe schiantato nei pressi del depuratore di Fossa, in zona L'Aquila Est e quindi non nei paraggi dell'aeroporto di Preturo, non molto distante da una pista di atterraggio. I due morti sarebbero C.M., un aquilano di 70 anni, commerciante, e una donna, M.R.V, di 64 anni. Sul posto è in arrivo il pm di turno.

AEREO PRECIPITATO: PARLA IL SINDACO DE L'AQUILA

«È l'ennesima tragedia che ci colpisce». Così il sindaco de L'Aquila, Pierluigi Biondi, commenta all'Adnkronos la notizia dell'ultraleggero precipitato poco fa nei pressi del depuratore di Fossa con un uomo e una donna a bordo, morti entrambi. «Li conoscevo - dice - ma solo di nome. Cercherò di saperne di più, so che sul posto ci sono carabinieri e vigili del fuoco: li faccio lavorare e poi chiamerò il comandante provinciale dei carabinieri per cercare di capire meglio anche la dinamica dell'incidente».

L'Aquila, cade un aereo da turismo: morti pilota e passeggero che erano a bordo https://t.co/cbG1MoDaTx — Leggo (@leggoit) September 11, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Settembre 2022, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA