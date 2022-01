Cadavere di un uomo trovato nel parcheggio di un centro commerciale

Indagini della Polizia sono in corso dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo di 35 anni avvenuto questa mattina verso le 8 nel parcheggio interrato di un centro commerciale di via Giulia a Trieste. Gli investigatori mantengono il più stretto riserbo sulle indagini. A quanto si apprende a rinvenire il corpo è stato il personale addetto del parcheggio. Sul posto sono giunti il magistrato di turno, i sanitari e il medico legale. Quando è stato trovato, l'uomo era già morto presumibilmente da qualche ora. Non si escluderebbe una morte a causa di un trauma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 13:47

