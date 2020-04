Cadavere di un uomo ripescato nelle acque del Po

l cadavere di un uomo - presumibilmente di età compresa fra i 60 ed i 70 anni - è stato rinvenuto nelle acque del Pò tra Berra e Serravalle, nel Ferrarese. Sul posto - dopo la segnalazione di un passante - sono intervenuti i Carabinieri di Copparo i quali, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno recuperato il corpo dell'uomo decomposto, in larga parte, dalla permanenza in acqua. Il corpo è stato portato alla Medicina Legale di Ferrara come disposto dal Pubblico Ministero. Non sembra ci siano evidenti segni di violenza. I carabinieri stanno indagando sulle persone scomparse di recente nella zona. Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Aprile 2020, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA