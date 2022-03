Escono in barca e scoprono un cadavere che galleggia in mare: è un mistero

Il corpo di un uomo è stato ripescato, ieri mattina, dal canal Lombardo esterno, grazie all’intervento della Capitaneria di porto di Chioggia. Il cadavere galleggiante, era stato avvistato, verso le sette, da alcuni pescatori a bordo di un barchino, ed è stato, successivamente, portato a riva nella vicina zona della Marittima, dove sono stati compiuti gli accertamenti medico legali.

Il corpo non recava segni di violenza ed è presumibile, quindi, una caduta in acqua, forse a seguito di un malore e il conseguente annegamento. Pare che la persona in questione sia un chioggiotto, classe 1964, che mancava dalla casa in cui viveva con i genitori, da pochi giorni. La sua identificazione sarebbe avvenuta, nell’immediato, da un confronto con il registro delle denunce degli scomparsi e quella del chioggiotto sarebbe stata fatta proprio giovedì, il giorno prima del ritrovamento del corpo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 22:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA