Cadavere affiora dalle acqua a Quarto d'Altino in zona stadio. Si tratta di una donna di 81 anni. Per adesso non si conoscono altri dettagli, sul posto i Carabinieri.