Cadavere smembrato in Francia: «È un italiano di 44 anni». La sua scomparsa anche a Chi l'ha visto

Venerdì 20 Settembre 2019, 10:20

Il cadavere di un uomo, smembrato e avvolto in un telo di cellophane, è stato trovato domenica scorsa in Francia nell’Isere, dipartimento francese della regione Alvernia-Rodano-Alpi: questa mattina la svolta, quel cadavere è di un italiano,, 44 anni, la cui scomparsa - dallo scorso 9 luglio - aveva mobilitato anche la trasmissione Chi l’ha visto.Il corpo di Barruffo,, era stato abbandonato in un bosco di Charette: dall’autopsia sono emerse lesioni al cranio causate da un oggetto contundente, stando a quanto affermato da Eric Vaillant, procuratore di Grenoble. Secondo i media francesi tra cui Le Dauphiné libéré la pista privilegiata sarebbe quella: sul corpo verranno effettuate altre analisi per vederci più chiaro sulle cause del decesso.Barruffo viveva a Montalieu-Vercieu, in Francia appunto, con la sua compagna: dal 9 luglio non ha più risposto al cellulare e non ha più dato notizie di sé. La compagna era tornata in Italia dalla sua famiglia e anche lui avrebbe dovuto raggiungerla qualche giorno dopo, ma in Italia non ci è mai arrivato. L’identificazione di Barruffo è arrivata grazie all’esame del DNA, date le condizioni irriconoscibili del suo cadavere.