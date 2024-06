Va in spiaggia per una passeggiata e scopre un cadavere senza braccia: mistero a Tarquinia Choc in spiaggia in località Spinicci: ritrovato a pochi metri dalla riva il cadavere di un uomo







di Redazione web Questa mattina a Tarquinia, sulla litoranea viterbese, una persona che stavano facendo una passeggiata sulla spiaggia in località Spinicci ha ritrovato a pochi metri dalla riva il cadavere di un uomo. Incidente in scooter a Milano: due morti nello schianto contro lo spartitraffico. Il giallo della dinamica Il corpo al momento del ritrovamento sembra fosse senza un braccio. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati gli uomini della capitaneria di porto e i carabinieri della stazione locale. Gli inquirenti stanno tentando di ricostruire la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte dell'uomo, che tutt'ora rimane sconosciuto. Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 15:25

