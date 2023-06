Cadavere ritrovato in un pozzo, sul posto un paio di ciabatte: il giallo dell'uomo annegato

di Redazione web

Giallo nel Brindisino, dove nella serata di martedì è stato scoperto il cadavere di un uomo all'interno di un pozzo. Il ritrovamento è avvenuto in contrada Paoline a Mesagne, in provincia di Brindisi. Per effettuare il recupero del corpo, i vigli del fuoco hanno dovuto svuotare il pozzo pieno d'acqua prima di avviare le attività. In contrada Paoline sono intervenuto anche gli agenti del commissariato di Mesagne e della squadra mobile di Brindisi per una serie di accertamenti.

Giulia Tramontano, trovato veleno per topi e la pellicola usata per il corpo. Impagnatiello, la madre, le telecamere: tutto quello che sappiamo

Ragazzo di 14 anni accoltellato alla schiena dopo una lite con un gruppo do coetanei

Chi è l'uomo ritrovato

A lanciare l'allarme è stato il proprietario del terreno insospettito dalla presenza di un paio di ciabatte nei pressi del pozzo, ed il coperchio della cisterna spostato. A quanto si apprende si tratterebbe di un uomo di circa 60 anni. Gli investigatori al momento non escludono alcuna pista.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 08:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA