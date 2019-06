Cadavere trovato nel Po: è un ragazzo di 29 anni. Scomparso l'amico, «erano a Torino insieme»

cadavere di un giovane di 29 anni, Ramsey Alrae Keiron, originario delle Bahamas con permesso di soggiorno rilasciato dall'Austria per motivi diplomatici, è stato rinvenuto nelle acque del fiume Po, a Torino: il giovane frequentava una scuola diplomatica a Vienna e aveva rapporti con il ministero degli Esteri delle Bahamas. Sarà l'autopsia a far luce sulla morte del ragazzo, il cui corpo è stato notato da un passante che ha dato l'allarme, all'altezza del Ponte Isabella.



A quanto si apprende il giovane sarebbe stato a Torino con un ragazzo più o meno coetaneo della vittima, anche lui di origine straniera, di cui, però, non si hanno più notizie da alcuni giorni. Secondo i primi accertamenti i due, giunti in città la fine del mese scorso, avrebbero per qualche giorno soggiornato nel capoluogo piemontese.