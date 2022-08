Cadavere in decomposizione dentro un camper: è giallo sull'identità dell'uomo

Trovato un cadavere dentro un camper in stato avanzato di decomposizione. Si tratta di un uomo anziano che probabilmente viveva all'interno di questa casa su ruote che si trovava parcheggiata in via Michelangelo a Sossano, in provincia di Vicenza. A trovare il cadavere sono stati i vigili di fuoco di Lonigo allertati perché l'uomo non si vedeva in giro già da qualche giorno. Il ritrovamento intorno alle 12.30 di oggi, 4 agosto. Presenti sul posto anche la polizia locale e i Carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Agosto 2022, 14:55

