Cadavere di una donna recuperato nelle acque del porto: è giallo

È di una donna di Tortoreto (Teramo) il cadavere rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi all'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un incidente ma sembra comunque esclusa fin d'ora qualsiasi ipotesi di morte violenta. Addosso alla donna è stata trovata una borsetta con documenti e, a quanto trapela, qualche centinaio di euro. L'auto con la quale è giunta al porto sambenedettese è stata trovata poco distante.



La 60enne era solita raggiungere per lavoro San Benedetto. Il marito, avvisato dalle forze dell'ordine, è giunto al molo per il riconoscimento. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate alla Capitaneria di Porto che, dopo una segnalazione giunta ai carabinieri, ha recuperato il cadavere insieme alla Guardia di Finanza e ai vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA