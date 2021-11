Va a lavorare nei campi e scopre il cadavere mummificato di una donna: è mistero

Macabro ritrovamento questa mattina a Casarano in provincia di Lecce: in un terreno privato nella zona industriale è stato scoperto il cadavere di una donna in stato di "corificazione", dunque prossimo alla mummificazione.

La scoperta è stata fatta intorno alle 11 dal proprietario del terreno che dopo lo schock iniziale ha allertato la polizia municipale. Ancora avvolta dal mistero l'identità della donna: si indaga . La notizia è riportata da Il Quotidiano di Puglia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 16:20

