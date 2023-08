Cadavere di una donna ritrovato nel bagagliaio di un'auto: la vittima uccisa a coltellate

di Redazione web

Il cadavere di una donna non ancora identificata è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Sorrento. La vettura era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo.

Indagini in corso da parte dei militari. La vittima presentava diverse ferite di arma da taglio. Si lavora per chiarire i contorni della vicenda, non si esclude la pista del femminicidio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA