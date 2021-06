Cadavere di un uomo trovato vicino un agriturismo, mistero sulla causa della morte

Il cadavere di un uomo di 52 anni è stato rinvenuto questa mattina nei pressi di un agriturismo in provincia di Modena. Giallo sulle cause, con le indagini che sono partite ma non si esclude ancora alcuna ipotesi.

Il tragico rinvenimento è accaduto all'alba di oggi, nei pressi di un agriturismo di Maserno di Montese, nella zona dell'Appennino Modenese. Il 52enne deceduto sarebbe residente in un'altra provincia. A scoprire il cadavere sono stati i gestori dell'agriturismo, che hanno allertato i carabinieri. Sul posto i militari dell'Arma e la scientifica, per i necessari rilievi, con l'area che è stata transennata.

L'ipotesi più probabile, per gli investigatori, è che il 52enne sia caduto da un muretto che non avrebbe visto al buio. I dubbi, però, restano. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe raggiunto l'agriturismo dopo una cena in un locale di Montese, da chiarire come sia arrivato all'agriturismo e se qualcuno lo abbia accompagnato. Per questi motivi i carabinieri stanno visionando i filmati registrati dalle telecamere.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Giugno 2021, 20:22

