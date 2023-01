Cadavere in decomposizione: scoperta choc di un escursionista nel bosco

di Redazione Web

È giallo a Trento. Il cadavere di una persona in avanzato stato di decomposizione è stato trovato da una escursionista nei boschi sopra Avio, in Trentino Alto Adige. L'allarme è giunto nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio, ai piedi del Corno della Paura, sul Monte Vignola.

I soccorritori

Quando i soccorritori sono giunti sul posto hanno trovato il cadavere di un uomo in pessime condizioni, a causa della lunga esposizione agli agenti atmosferici e agli animali selvatici. Si tratterebbe di una persona deceduta, con ogni probabilità, un paio di mesi fa, probabilmente un escursionista precipitato in un dirupo per parecchi metri.

