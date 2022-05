Trento, il mistero del cadavere ritrovato nel bosco: tre tatuaggi, ma non si sa chi sia

Allo scopo di favorire l'identificazione del corpo in avanzato stato di decomposizione ritrovato lo scorso 2 maggio nei boschi di Molina di Fiemme, in Trentino, i carabinieri di Trento hanno diffuso alcune informazioni emerse a seguito dell'autopsia, tra cui la corporatura, il colore dei capelli i segni particolari e le fotografie dei capi di abbigliamento indossati. A quanto riportato, si tratta del cadavere di un uomo dai capelli castano scuri, alto circa 180 centimetri e di corporatura robusta, in età compresa tra i 30 e i 40 anni. Indossava abiti di taglia Xxl, 54/56 e scarpe numero 45.

Sul cadavere sono stati individuati anche tre tatuaggi: uno sull'avambraccio sinistro (rappresentante verosimilmente delle frecce incrociate con un elmo al centro), uno sul polso destro (delle rune celtiche sovrastate da un disegno tribale pieno, tracciati attorno all'arto) e uno sull'avambraccio destro (una scritta in rune celtiche tracciata attorno all'arto). Indossava una felpa con cappuccio di colore nero con scritta «Everlast» sul petto e sul cappuccio, una giacca rossa da motociclista (marca Reusch), un pantalone grigio e scarponi da trekking.

