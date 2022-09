Montecchio, trovato nel bosco un cadavere: potrebbe essere il chitarrista serbo Ivan

E' stato ritrovato alle 18.40 di oggi, 9 settembre 2022, nel bosco a Montecchio Maggiore (Vicenza) in via Campestrini il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Potrebbe trattarsi, secondo i soccorritori, di Ivan Dragicevic, 39 anni, di origini serbe, chitarrista del gruppo Ethereal Lus, residente ad Alte Ceccato, di cui non si avevano più notizie dalla settimana scorsa. Sul posto i Vigili del Fuoco. Anche oggi erano proseguite le ricerche per ritrovare Ivan. Il corpo tuttavia non è ancora stato identificato.

La scomparsa di Ivan

A far scattare l’allarme è stata la madre di Ivan: l'uomo aveva raggiunto la madre in Italia quattro anni fa, nel vicentino. La musica è la sua grande passione: diplomato in chitarra classica al conservatorio di Aleksinac, è chitarrista della band Ethereal Lus che avrebbe dovuto esibrsi proprio domenica sera alla Festa di Santa Libera a Malo. Ma all'appuntamento Ivan non si è presentato.

