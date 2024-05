Cadavere amputato in spiaggia: la scoperta dei turisti arrivati per la prima tintarella Il corpo era in stato di decomposizione molto avanzato, mezzo sommerso dalla sabbia e quasi ridotto a uno scheletro







di Redazione web Macabro ritrovamento sulla spiaggia di Scano Boa in zona Porto Tolle (Rovigo), dove ieri è stato rinvenuto un cadavere senza arti inferiori. Il corpo era in stato di decomposizione molto avanzato, mezzo sommerso dalla sabbia e quasi ridotto a uno scheletro. Probabilmente era in acqua da tempo e le mareggiate lo hanno spinto a riva. L'allarme lanciato dai turisti Ad accorgersene sono stati alcuni turisti arrivati sulla spiaggia per una gita domenicale e che hanno avvisato subito le forze dell'ordine. Di chi è il cadavere in spiaggia Il corpo, privo di arti inferiori, è stato probabilmente trasportato dalle correnti del Po e dei suoi canali per finire poi spiaggiato a Scano Boa dove è affiorato dalla sabbia. Particolarmente complesse le operazioni di recupero seguite dal magistrato con il nucleo investigativo dei carabinieri di Rovigo. Sarà l'autopsia a dare qualche indicazione ulteriore. Tra le ipotesi, quelal che si tratti di un caso di annegamento. (N.Can.) Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA