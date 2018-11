Scambia l'ombra dietro la siepe per un cinghiale: anziano ucciso da un cacciatore

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha scambiato quell'ombra dietro laper uned ha sparato. Colpendo a morte un uomo di 76 anni che era nei pressi della sua abitazione. La tragedia è avvenuta ieri prima delle 15. Il cacciatore, di 78 anni, ha immediatamente chiamato i soccorsi ma non c'era più niente da fare, l'uomo era morto sul colpo. E' successo in località Pezzo Tufo anel Lazio in un'area boschiva.Il cacciatore, residente del posto stava facendo una battuta di caccia quando ha esplosi i colpi a 150 metri di distanza intravendo un movimento dietro un'alta siepe. Ma quando si è avvicinato ha scoperto di aver ucciso un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Manziana e del Nucleo operativo della compagnia di. La vittima era nei pressi della sua abitazione, è morto sul colpo. Ancora al vaglio del magistrato la posizione del cacciatore che ha un regolare permesso per la caccia, ha allertato i soccorsi e chiamato i carabinieri.