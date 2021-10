Cacciatore precipita per 25 metri in un burrone, trovato morto: aveva 74 anni

È stato trovato morto in un burrone, dopo essere precipitato per circa 25 metri. Si sono concluse tragicamente le ricerche di Giacomo Peruz, 74enne di Cordenons (Pordenone) disperso da ieri mattina, dopo essere uscito di casa per andare a caccia.

Le ricerche dei vigili del fuoco e del soccorso alpino di Maniago erano scattate ieri sera, dopo che la famiglia non aveva avuto più notizie dell'anziano, che era andato a caccia nella zona di Malga Valli in Val Caltea. Il corpo di Giacomo Peruz è stato individuato intorno alle 2 di questa notte, accanto al fucile. La perizia del medico legale e i dati raccolti sul posto hanno evidenziato che l'uomo ha perso la vita in seguito a caduta su terreno impervio da un'altezza di circa venticinque metri. Poco distante dal punto in cui è caduto è stato trovato un cervo, anch'esso senza vita.

A ritrovare il corpo dell'uomo sono stati i Vigili del Fuoco ma è stato necessario attendere l'arrivo della luce per effettuare il recupero della salma, dopo la constatazione del medico legale e l'autorizzazione del magistrato, con l'aiuto dell'elicottero della Protezione Civile decollato all'alba da Tolmezzo con a bordo alcuni soccorritori del Soccorso Alpino della stazione di Maniago. I soccorritori hanno potuto appoggiarsi alla struttura della malga ancora gestita, durante le operazioni notturne. Sul posto i Carabinieri di Montereale Valcellina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 13:35

