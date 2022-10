Caccia al piccione vicino all’abitato nel comune di Villanova Monferrato (Alessandria) e via social ieri, venerdì 30 settembre 2022, è stata invitata la popolazione a non “allarmarsi per gli spari”. Per verificare la legittimità e congruità della decisione, l’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) procederà con un accesso agli atti per valutare di procedere nelle opportune sedi legali.

Oipa: «Gli spari vicino alle case»

«Sparare nei pressi di un centro urbano è vietato dalla legge n. 157/1992 e, nonostante il Comune affermi di volere il tiro al piccione ‘nella campagna presso via Vignazze e via Molino Costa’, mappa alla mano si nota che si tratta di una zona adiacente all’area abitata di Villanova». Così fa notare Alessandro Piacenza, responsabile Fauna selvatica dell’Oipa.

ATTENZIONE domani mattina 30 settembre nella campagna presso via Vignazze e via Molino Costa per motivi sanitari vi sarà... Pubblicato da Villanova Mto Online su Giovedì 29 settembre 2022

#Caccia al #piccione, avviso social alla popolazione: «Non allarmatevi per gli spari», rabbia degli animalisti https://t.co/HiMlNSjGKo — Leggo (@leggoit) October 1, 2022

