Terribile schianto con la Cabrio contro un albero: auto accartocciata FOTO

Schianto in auto contro un albero, un botto tremendo con la fiancata della vettura piegata e il guidatore ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nella notte di sabato 17 settembre, poco prima dell'una di notte, in via Martiri delle Foibe, a Jesolo (Venezia). Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il Suem.

INCIDENTE STRADALE CHOC A JESOLO

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto (una Chrysler Stratus cabrio) ed estratto il conducente rimasto incastrato, che è stato preso in cura dai sanitari. Il 44enne è stato stabilizzato e trasferito in elicottero, in codice rosso, in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione dell’auto da parte del carro attrezzi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Settembre 2022, 16:33

