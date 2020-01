Bus a fuoco in autogrill, paura per 50 passeggeri: stavano andando a C'è posta per te

Lunedì 13 Gennaio 2020, 17:20

Stavano andando a Roma, diretti agli studi di registrazione di C’è posta per te , la trasmissione tv di Maria De Filippi, quando l’autobus su cui viaggiavano è andato a fuoco: è successo in un autogrill vicino a Tivoli, alle porte di Roma, ad un gruppo di una cinquantina di abruzzesi, che viaggiavano su un bus di un’azienda di Avezzano, scrive il quotidiano locale Il Capoluogo, citato da Fanpage.I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno spento l’incendio: nessuno per fortuna è rimasto ferito o intossicato, ma l’autobus ha riportato dei gravi danni che non gli hanno consentito di continuare il viaggio. I passeggeri sono riusciti comunque a raggiungere gli studi Mediaset con un altro mezzo.