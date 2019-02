Droga Killer, Massimo Barra: «C'è il rischio di una pandemia anche da noi»

Ultimo aggiornamento: 07:46

«Nel nostro Paese, per fortuna, l'utilizzo e la diffusione del fentanyl a scopo ricreazionale è ancora contenuto. Attraverso le campagne di sensibilizzazione della fondazione Villa Maraini siamo stati i primi a lanciare l'allarme su questa micidiale droga. Basti pensare che, negli Stati Uniti, negli ultimi 3 anni i fentanyl commercializzati con un centinaio di farmaci hanno provocato quasi duecentomila vittime di overdose tra gli assuntori, che se la iniettavano al posto dell'eroina classica. Una pandemia tra i tossicodipendenti della middle class».«I fentanyl sono dei validi analgesici utilizzati per la cura del dolore dopo le operazioni chirurgiche o si usano per alleviare i dolori strazianti dei malati oncologici. Il problema sorge quando se ne fa un uso diverso da quello terapeutico per cui sono stati concepiti. Si inietta in vena come l'eroina, ma i suoi effetti sono cento volte più potenti e quindi, in caso di overdose, si deve intervenire dando alla vittima il doppio se non anche il triplo della dose di Narcan (il farmaco che combatte l'overdose di eroina, ndr) per salvargli la vita».«I prodotti a base di fentanyl si presentano e vengono venduti in diverse forme: esiste la classica preparazione in fiale iniettabili, ma anche sotto altre tipologie di preparato, come in pasticche o polvere».«Il rischio esiste ed è concreto. Anche gli ultimi due presidenti degli Stati Uniti, Bush e Obama, avevano lanciato questo allarme».