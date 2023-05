Cade nel compattatore dei rifiuti: morto Fabrizio Cherchi

Tragedia all'ecocentro di Portoscuso, nel Sud della Sardegna. Fabrizio Cherchi, di 58 anni, stava buttando rifiuti nel compattatore quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto all'interno mentre il macchinario entrava in funzione.

Va a buttare i rifiuti e cade: morto Fabrizio Cherchi

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, ma il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. All'ecocentro comunale di Portoscuso sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri, per fare chiarezza sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Secondo quanto ricostruito, finora, Fabrizio è morto sul colpo. Dopo alcuni lavori in casa e all'esterno dell'abitazione, si è recato all'Ecocentro per disfarsi di alcuni sfalci di erba. Si è messo autonomamente a scaricare dal suo Pick-Up le ramaglie nel compattatore quando la macchina è entrata in funzione e lui è caduto all'interno.