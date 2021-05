Busto Arsizio, morto un operaio di 49 anni: schiacciato da un tornio in fabbrica

Una strage senza fine, quella degli incidenti sul lavoro in Italia. L'ultimo, in ordine cronologico, è quello capitato ad un operaio di 49 anni, che questa mattina è rimasto schiacciato da un tornio all'interno di una fabbrica a Busto Arsizio: l'uomo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Leggi anche > Luana morta a 22 anni, il dolore della mamma: «Al suo bambino diremo che è volata in cielo, ora voglio giustizia». Due indagati

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e soccorritori del 118, assieme ad un elicottero che lo ha trasportato a Legnano: l'operaio, però, è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA