La discussione sull'autobus degenera in rissa: quattro ragazze e una ragazzo all'ospedale

Furiosa rissa ieri sera in via Marconi ad Ancona: finiscono all'ospedale 4 donne ed un uomo, tutti con età compresa tra 20 e 26 anni. L'allarme è scattato ieri sera nei pressi del cavalcavia che conduce a via Mattei, dove, per motivi ancora al vaglio della questura (giunta sul posto con tre volanti) si sono violentemente affrontati quattro ragazze ed un ragazzo.

A quanto si apprende la lite sarebbe partita a bordo di un autobus dopo che le ragazze erano state importunate. Tutte cinque le persone coinvolte sono finite al pronto soccorso, ma per fortuna in condizioni non preoccupanti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 21:38

