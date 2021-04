In fiamme il bus degli studenti: fuga prima del maxi-rogo FOTO

Un pullman di Busitalia è andato a fuoco a Codevigo (Padova) oggi 26 aprile, mentre percorreva la strada da Codevigo a Brenta d'Abbà. I viaggiatori, soprattutto studenti, sono scesi precipitosamente evitando una strage. Non ci sono stati feriti, sul posto i vigili del fuoco che hanno impiegato parecchio tempo per domare le fiamme, sprigionatesi dal motore del mezzo.

Si tratta di un pullman Iveco in servizio da una quindicina d'anni sulle tratte extraurbane del padovano. Proprio oggi il mezzo che collega Padova a Ca' Bianca era pieno di studenti che hanno ripreso quasi in toto la didattica in presenza nelle scuole superiori della zona. Bravo l'autista che, appena capito che dal motore usciva del fumo anomalo, ha fermato il bus e fatto scendere tutti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 18:29

