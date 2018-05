Ancora un bus in fiamme: brucia il pullman turistico nella notte

Poggio a Caiano in provincia di Prato in Toscana. Un pullman turistico in sosta è andato improvvisamente in fiamme. Il rogo si è sviluppato nella parte posteriore del mezzo, nella zona del motore. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Prato che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'autobus, proveniente dell'Ucraina.LEGGI ANCHE Roma, autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia: paura in centro, traffico in tilt