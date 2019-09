Bus contro un albero, la scuola della 17enne è sotto choc. Una testimone: «Momenti infernali»

Ieri un autobus di linea si è schiantato contro un albero dopo lo scontro con un'auto a Spoltore, in provincia di Pescara: un incidente in cui una trentina di persone, tra cui una ragazza di 17 anni, sono rimaste ferite. Il conducente dell'automobile e l'autista dell'autobus sono risultati negativi all'uso di alcol e droghe, secondo i risultati degli accertamenti a cui i due sono stati sottoposti, arrivati nel primo pomeriggio.

Autobus contro un albero: grave una 17enne

Oltre alle persone visitate dal 118 sul luogo dell'incidente per patologie minori, sono 29 i feriti refertati in ospedale. Le prognosi vanno da pochi a 30 giorni. Ad avere la peggio è stata la 17enne a cui, nel corso di un intervento chirurgico durato dieci ore, è stata amputata la parte inferiore della gamba destra. La giovane ha subito anche l'amputazione di due dita del piede sinistro ed ha riportato la frattura del setto nasale e di tibia e perone di entrambe le gambe.«Siamo tutti ancora sotto shock, i docenti, i suoi compagni di classe, tutto il personale, che chiede costantemente notizie di una studentessa bravissima, a scuola come nella vita», afferma la dirigente dell'Istituto Alberghiero e Turistico Ipssar 'De Cecco' di Pescara, Alessandra Di Pietro, a proposito della 17enne rimasta gravemente ferita.La dirigente da ieri sta seguendo tutti gli aggiornamenti inerenti lo stato di salute della ragazza, iscritta al terzo anno. «L'intero Istituto - dice la preside - sta seguendo con grande apprensione e affetto la vicenda della nostra studentessa ferita nel modo più drammatico nel tragico incidente occorso ieri a Spoltore a bordo di un autobus di linea. Con lo spirito di comunità, di 'grande famiglia', che caratterizza la nostra scuola, siamo vicini alla nostra ragazza, ai suoi genitori, stiamo pregando affinché possa guarire velocemente, tornare alla sua vita, ai suoi studi, possa pensare al proprio futuro e noi le saremo accanto in ogni modo e in ogni momento, pronti ad assicurarle solidarietà, vicinanza concreta e supporto».«Stiamo cercando di metabolizzare quanto accaduto per reagire, tutti insieme, e renderci utili alla sua ripresa e al suo ritorno a scuola - prosegue Di Pietro - Per ora tutte le energie devono essere concentrate sul suo recupero fisico, aspettiamo che esca dal coma indotto farmacologico, e saremo attorno a lei non appena uscirà dal reparto di rianimazione e verrà portata in corsia, non la lasceremo sola un attimo, e siamo certi che, grazie al suo carattere forte, volitivo, energico e determinato, saprà superare le difficoltà e riprendere il percorso didattico-professionale per realizzare i suoi sogni di vita e costruire il proprio futuro».«Non appena la nostra ragazza se la sentirà, in accordo con la famiglia - dice ancora la dirigente scolastica - attiveremo ogni possibilità affinché anche durante la convalescenza possa continuare la scuola: stiamo già organizzando il corpo docente per portare le lezioni sin dentro l'ospedale, sempre con l'autorizzazione dei medici e compatibilmente con le attività di riabilitazione, e le assicureremo la necessaria assistenza domiciliare nello studio. Per ora però, ripeto, la nostra priorità è che la nostra studentessa si riprenda al meglio e che possa presto tornare a sorridere», conclude.«Ero sull'autobus quando all'improvviso mi sono ritrovata a terra e in quel momento non ci ho capito più nulla, ho visto un pezzo di legno dentro l'autobus e si trattava, me ne sono accorta dopo, dell'albero che era entrato dentro. È stato un momento infernale», le parole di, la donna di Pianella che era tra i passeggeri del bus TUA, coinvolto ieri in un incidente stradale a Caprara di Spoltore (Pescara).La donna, che ha riportato la rottura del braccio, è finita al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara, e ha ancora negli occhi quei drammatici momenti. «L'autobus era pieno e in quel momento c'era un tratto di strada in salita. Purtroppo in quella strada già in passato erano accaduti diversi incidenti anche per la presenza di diverse curve. L'autobus procedeva lentamente, ma essendo nella parte centrale dell'autobus non ho visto poi cosa ha causato l'incidente. Poi al pronto soccorso ho visto l'autista che parlava del fatto di aver dovuto sterzare improvvisamente. L'albero si trovava poi sul ciglio della strada».