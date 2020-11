Burioni torna in tv da Fazio a Che tempo che fa: «Finalmente buone notizie sul vaccino»

Roberto Burioni torna in tv questa sera da Fabio Fazio a Che tempo che fa «finalmente posso darvi buone notizie. Ed è d’accordo anche il Dott Antony Fauci». L'annuncio è arrivato sui profili social della trasmissione di Rai3 e rilanciato dallo stesso Burioni che nei mesi scorsi aveva scelto di non apparire più in televisione.

La presenza del virologo servirà per aggiornare gli spettatori sulle ultime notizie del vaccino, partendo dall'annuncio della Pfizer-BioNTech.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Novembre 2020, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA