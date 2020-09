Burioni: «Coro a scuola è pericoloso, negli Usa due morti. Se volete cantare, fatelo nella doccia»

Cantare in coro è pericoloso in tempi di: dopo l'ammonimento da parte di, anche, sul sito MedicalFacts, parla dell'argomento. «Devo purtroppo comunicare a tutti che cantare in coro sembra comportare un rischio molto alto di avere un focolaio epidemico», scrive il virologo, che pur da «grandissimo appassionato di musica», sconsiglia le attività di canto nelle scuole e per spiegare «l'inopportunità di far cantare» in classe cita un caso americano.«Vi racconto cos'è successo lo scorso marzo a Skagitt, nello stato di Washington, nord-ovest degli Stati Uniti - scrive il docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano sul sito da lui fondato - Un coro si riuniva tutti i martedì per cantare: purtroppo uno dei coristi si è ammalato di Covid-19. Il risultato è stato tragico: erano in 61, uno infettivo, e degli altri 60 se ne sono infettati 53, con 3 ricoverati e 2 morti». «La riapertura delle scuole è fondamentale anche se comporta rischi», premette l'esperto.«Come giustamente dice il mio amico Guido Silvestri», aggiunge riferendosi al virologo italiano docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, padre della rubrica social 'Pillole di ottimismo', «il rischio zero nella vita non esiste. Però, secondo me, è importante che i rischi vengano ridotti il più possibile e in particolare che alcune attività che hanno un'elevata possibilità di favorire la trasmissione del coronavirus vengano temporaneamente limitate». «In particolare - precisa Burioni - ho letto con una certa sorpresa la polemica riguardante il canto corale a scuola. Chi vi scrive è un grandissimo appassionato di musica, che ha sofferto in maniera indicibile la mancanza dei concerti negli ultimi mesi (l'unico al quale sono andato, al Rossini Opera Festival, è stata la Petite Messe di Rossini, nella quale il coro ha una parte fondamentale, però era all'aperto)», ma «i cori nelle scuole sono, purtroppo, occasioni di contagio».