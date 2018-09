Una ragazza scrive a @esterviola_ lamentandosi perché le brutte non trovano l'amore. Io le rispondo dicendo che le brutte (e i brutti) sostanzialmente non esistono. Parte un casino che mi insegna 1) a parlare solo di vaccini 2) a non temere solo gli antivaccinisti. pic.twitter.com/0OaYZlAXgW — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) 17 settembre 2018

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' polemica intorno ad un tweet del Dottor. Il noto, molto apprezzato in rete soprattutto per le sue posizioni contro i no-vax, è stato duramente criticato sudopo aver scritto una frase in merito alle persone definibili". Sul suo profilo si è espresso in merito al personale concetto di donna "sgradevole" con un messaggio che però non è piaciuto alle donne, e non solo.«Quando in giro vedo una donna brutta la guardo sempre con attenzione.Nel 99,9% dei casi mi rendo conto che se si curasse, se dimagrisse e via dicendo non diventerebbe bella, ma certo di aspetto non sgradevole. Una volta che si è non sgradevoli la partita è aperta. Fidatevi». Queste sono le sue parole in risposta a a un tweet di Ester Viola sulla lettera di una lettrice che si lamentava di non riuscire a trovare un compagno perchè meno attraente rispetto alle sue amiche.è stato accusato di sessismo e moltissime persone hanno commentato le sue dichiarazioni, sono nati anche meme e c'è chi, come spesso accade in questi casi, ha ironizzato sulle sue dichiarazioni. Quello che è certo è che ne è nato un caso a cui lo stesso virologo ha cercato di mettere un freno: «una ragazza scrive a Ester Viola lamentandosi perché le brutte non trovano l'amore. Io le rispondo dicendo che le brutte (e i brutti) sostanzialmente non esistono. Parte un casino che mi insegna 1) a parlare solo di vaccini 2) a non temere solo gli antivaccinisti».