Meteo, Burian e l'effetto Russian sull'Italia: torna il gelo e la neve a Napoli

Ecco l'effettosull'Italia. Mancano ormai poche ore all’arrivo di un imponente afflusso di aria gelida proveniente dai comparti russo-siberiani, il tanto odiato, che si riverserà come una cascata su quasi tutta l'Europa, con conseguenze anche su parte dell'Italia. Bordate gelide non tipiche della stagione in corso. Le ultime emissioni dei modelli mostrano un'azione perturbata davvero incisiva anche sulle regioni meridionali entro Giovedì 22 Marzo, con lache arriverà perfino alle porte diGià da oggi - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - una bassa pressione dal mar Ligure nel suo spostamento verso l'alto Adriatico richiamerà l'ingresso dei venti di Burian che entreranno dalla porta della Bora.Domani le precipitazioni collegate al centro depressionario appena descritto si trasformeranno in neve sulla pianura del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia Romagna; pioggia mista a neve sulla Lombardia orientale. Sono attesi 2/3 cm a Padova, Venezia, Vicenza, Treviso, 10 cm Bologna, Modena, 8 cm a Reggio Emilia, 5 cm a Ferrara, Rovigo, Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia, Belluno.