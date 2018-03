Il ritorno di Burian? "Una fake news". Maltempo e gelo in arrivo, ma solo 5 gradi in meno

Tornado nel casertano, grave un 19enne: danni a segnaletica e negozi

Ancora neve a Roma? Nulla di tutto questo:sarà meno incisivo della sua prima 'visita', quando mezza Italia fu imbiancata dalla neve. «Burian 2? Una presa in giro», è l'opinione del meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr,, che smentisce che la prossima settimana arriverà una nuova ondata di gelo siberiano, della stessa entità di quella che a fine febbraio ha portato neve e gelo in tutto il Paese. L'allarme sul Burian 2 era stato lanciato da alcuni meteorologi già 10 giorni fa, 17-18 giorni prima del presunto nuovo 'eventò meteorologico, ed è stato rilanciato oggi, scatenando una 'guerrà con siti meteo più prudenti.«Se le previsioni tra 5 a 7 giorni hanno il 60% di affidabilità - osserva Bartolini - per quelle da 7 a 10 giorni si scende al 20% e». Che tra il 20 e 21 marzo arrivi in Italia un nuovoè comunque confermato, «ma certo - nota l'esperto del Cnr - non sarà un Burian 2. Non avrà infatti l'entità del primo Burian, giunto in Italia alla fine di febbraio. Al momento, ma non si può ancora valutare con precisione questo fenomeno». Peraltro, fa notare il meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr, «in condizioni di bassa pressione, come le attuali, è più difficile spingersi più in là con le previsioni rispetto a quelle di alta pressione». Al momento, infatti, proseguono le condizioni di maltempo e la breve tregua prevista per domani sarà seguita da un'intensa perturbazione.«Domani - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - vivremo una breve parentesi di tempo complessivamente tranquillo con pochi residui episodi di instabilità e temperature in linea con le medie del periodo. Già nella notte si affaccerà però una nuova intensa perturbazione, la numero 7 del mese, che giovedì determinerà piogge diffuse al Nord, settore centrale tirrenico e Sardegna, con la possibilità di fenomeni forti soprattutto nel settore ligure e a ridosso dell'Appennino settentrionale, e a tratti intensi anche tra est del Piemonte, Lombardia, fascia prealpina ed estremo Nordest».Le temperature, precisano, caleranno e al Nord tornerà a farsi sentire temporaneamente un pò di freddo, comunque tutt'altro che eccezionale. Venerdì è attesa una giornata di transizione con alcune precipitazioni concentrate tra le regioni centrali e la Sardegna e temperature in temporaneo rialzo. Questa relativa tranquillità sarà solo temporanea: infatti già per sabato, concludono i meteorologi di Epson Meteo, «si profilerebbe un peggioramento più diffuso al Nord, nelle zone interne e tirreniche della Penisola e in Sardegna».